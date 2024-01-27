涉虐兒盜竊性侵 47教師釘牌倍增

過去3年教師遭懲處個案

教育局於2022年底公布《教師專業操守指引》，強調「恪守法治」、「以身作則」等教師專業操守準則。當局表示，去年有47名教師被取消教師註冊，較2022年的21人大增逾倍，另外今年有13人收到譴責信及69人收到書面警告。當局續指，去年涉及嚴重違反專業操守而被取消註冊的其他個案主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行，及與學生有超越師生關係的交往等。

根據教育局公布數字，去年有47名教師被取消教師註冊，較2022年的21人大增26人，而翻查過去報道，2019年有5名教師被釘牌、2020年及2021年各有7名教師被釘牌，換言之去年被釘牌的教師數目較2019至2022年加起來的總數多。

另13人收譴責信 69人被書面警告 另外去年有13人收到譴責信，69人收到書面警告，13人收到書面勸喻，以及29人收到口頭提示或被記錄在案。為了進一步加強教師註冊的把關工作，2021/22學年開始，為所有註冊教師每3年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，亦是今年採取行動個案明顯增加的原因。

教育局表示，一直按既定程序，以專業的態度嚴肅跟進涉嫌違反專業操守的個案，防止不適當的人士成為教師，以保障教育的質素及學生的福祉。如教師被證實干犯嚴重罪行、失德或專業失當，教育局會按事件的性質及嚴重程度，向有關教師發出譴責信、警告信或勸喻信，對於嚴重的個案，會依據《教育條例》取消有關教師的註冊資格。局方又表示，就查核結果按既定機制跟進，雖然大部分個案涉事教師已離開教學行列，但是若其涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉亦會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。

局方續指，於2022/23學年開展更新教師名冊的工作，並於去年9月底推出「檢定教員資料電子平台」，以便有關教員提供更新的個人資料。教育局會根據透過該電子平台、學校和教育局電子化入門網站取得的資料編製「檢定教員電子登記冊」，以更全面及準確地掌握註冊教師的最新資料，並為制訂教師人手規劃及培訓等政策提供更有效的數據參考。