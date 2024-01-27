西隧口兩九巴追撞 14人送院

西 隧：兩輛巴士在西隧九龍入口相撞。

【本報訊】昨日中午約12時，一輛914號線九巴沿西九龍公路行駛，當駛至西區海底隧道往港島方向管道前，尾隨一輛934號線九巴疑收掣不及，導致兩車首尾相撞。兩輛巴士分別損頭爛尾，其中後車車頭變形、擋風玻璃爆裂。救援人員趕至，並出動流動醫療車協助處理傷者，經檢查後，確認兩車共14人受傷，當中5人經護理後無礙，其餘各人輕傷，分乘多輛救護車送院治理。

15分鐘前另一端亦撞車 據悉，涉事的934號線九巴幾乎滿客，有乘客形容事發時猛然急煞，令人措手不及，惟不清楚事故責任誰屬。九巴發言人表示，已即時派員慰問傷者，又強調公司高度重視行車安全和良好駕駛行為，會徹底調查意外成因，如發現任何不當駕駛行為，定必嚴厲處分。而在事發前約15分鐘，西隧往港島方向的出口位置有兩輛輕型貨車和一輛的士相撞，兩名司機受傷送院，現場交通受阻，詎料不久又發生該宗巴士意外，導致現場「塞上加塞」。

東廊5車串燒 8男受傷 另外，昨晨8時許，東區走廊近廉政公署總部大樓往中環方向行車線發生5車「串燒」意外，當中牽涉兩輛的士、兩輛Tesla電動車及一輛貨車，有8名男子（26至53歲）受傷。傷者包括5名司機及3名乘客，所幸傷勢輕微，各自接受敷治包紮後，再被送院檢查治理。執法部門正就上述車禍原因展開調查。