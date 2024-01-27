東呼即應：門上「外星人」標誌 網民：宇宙友善公廁

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。網上流傳一張洗手間標誌相片，除男生和女生外，旁邊竟還有一個「小矮人」，盞鬼標誌引起網民熱議。有網民按圖索驥解謎，笑言是「外星人」標誌，圖中洗手間是「宇宙友善廁所」。

圖像頭大身短巨眼似「ET」 《東呼即應》日前一集節目「增女性尿兜免排長龍 女記者實測站立如廁」，探討女士們如何解決如廁不便的問題，引發觀眾熱烈討論。而近日網上流傳一張洗手間標誌的相片，也讓網民熱議。圖中顯示一道洗手間門上有個方形標誌，除了普遍的男生及女生標誌外，最右邊竟還有一個頭大身短、有一雙大眼睛的標誌，酷似電影中外星人「ET」的造型。

有醒目的網民便幫忙解謎，對比標誌下洗手間「TOILET」的英文，「小矮人」標誌下的英文正是「ET」兩個字母，戲言洗手間是供「ET」使用。其他網友看到後深受「感動」，大讚人類設立這個「宇宙友善廁所」、「物種友善廁所」，顯示了「人類終於接受我們」，相當幽默。