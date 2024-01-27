醫健：醫健寶庫：港大醫學院的慈善健康服務

百多年來，港大醫學院除了培育醫療專業人員、推動醫療科研發展外，一直熱心參與公益事業：回顧醫學院前身、香港華人西醫書院於1880年代創立之初，師生於雅麗氏利濟醫院義務應診，為貧苦華人提供西醫治療；1940年代戰亂期間，當時的院長狄比教授於拘留營和其他醫護人員成立醫院及手術室，對抗傳染病；戰後，醫學院加倍積極參與本港醫療體系的發展與改革，如在公營系統引入新的服務和技術，以應對社會持續變化的醫療需求。

時至今日，醫學院服務社會大眾之心不減。以臨床醫學學院眼科學系為例，獲善長支持在黃竹坑成立香港大學眼科中心（眼科中心），配備先進的醫療器材，致力成為臨床服務、臨床研究和慈善工作的樞紐。有見本港市民對白內障手術需求殷切，於公營醫療體系的輪候時間長達四年，眼科中心與香港聖公會福利協會合作，為劏房戶和綜援家庭等有經濟困難之人士提供免費白內障手術。

此外，學系早前與南區區議會合作，推展「南區眼科檢查計劃」，為50歲或以上的南區居民提供免費眼科檢查服務，助該區居民及早發現潛在眼疾。最近，眼科學系亦聯同奧比斯推出一項新計劃，利用人工智能技術，識別有青光眼、白內障和老年性黃斑病變等眼疾的患者，並按需要轉介至專科診所跟進。

醫學院除了透過公私營醫療體系為市民提供臨床診治與護理，與各個慈善團體或政府機構的合作形式亦更趨多樣化，適時推出免費或獲資助的項目，如大腸鏡檢查、癌症護理、放射診斷、精神健康教育等服務，回應社會需要。

上述慈善項目亦有助擴大病人群組，收集更多數據作研究之用，同時給予學生寶貴的實習機會，使醫學院可以凝聚社會各界的資源和力量推動教研、服務市民。

香港大學李嘉誠醫學院

香港大學醫療系統