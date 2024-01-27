立會秘書處辦公室料4月前完工

【本報訊】立法會大樓正進行擴建工程。主席梁君彥昨指出，繼去年12月尾在新建的11樓至14樓，以組裝合成法完成砌疊的議員辦公室，日前承辦商亦開始在三角形區域的低層，安裝以組裝合成法建造的秘書處職員辦公室，期望可在4月前完成。

三角形區域裝嵌62獨立箱 梁君彥昨在社交平台上貼文，指秘書處職員辦公室與一間議員辦公室由3個組件裝嵌而成不同，每間秘書處辦公室是一個獨立箱。在安裝過程中，每個箱逐一從地面吊運到三角形區域的上方，再垂直穿過預留的空間到達相應樓層，繼而橫向運送到指定位置安裝。全程必須緊密協調，確保運送路線暢通、安放位置精準，秘書處職員辦公室共有62個獨立箱需在三角形區域安裝。

三角形區域的較高層位置亦正如火如荼進行結構樑柱及樓板鋪設工程，預計今年3月前，一樓至8樓的相關工程便會完成，包括與現有樓層在結構上無縫接駁。

他指樓高10層的三角形區域是擴建工程的一大亮點，當中除了設有秘書處辦公室，更為議員提供不少新設施，包括大型活動廳、可靈活分隔或合併使用的會客室，以及三角形天台花園。他指龍年將至，綜合大樓擴建工程亦將進入關鍵的一年，他期望擴建工程在龍年能早日安全穩妥竣工，「龍光煥發」，讓全體議員及秘書處職員可及早使用新辦公樓層和新設施。