牆噴「不打疫苗」等挑戰字句 22歲男刑毀大廈囚5個月

【本報訊】22歲青年前年一周內分別在九龍區3處地點的大廈外牆噴上「對抗極權」及「人類有權不打疫苗」等字句，其後被國安處拘捕，被控3項刑事毀壞罪。被告於本月初在觀塘裁判法院承認該3項控罪，並賠償共6,000元。署理主任裁判官劉綺雲昨判處被告監禁5個月。劉官指被告使用的字句屬挑戰法律，並會激使不法分子有機可乘，相當可能會導致有人使用暴力，嚴重危害公眾安全及秩序。

月初認罪已賠償6000元 被告林健（22歲，報稱無業）承認於前年4月10日至15日，分別在觀塘鴻圖道鴻福工廠大廈外、深水埗福華街捷德樓外，以及旺角西洋菜南街鴻添大樓外，無合法辯解而損壞該處外牆。辯方求情指，被告的報告顯示其悔意，及顯示他為人單純內斂，只有很少朋友，是次亦是受新相識朋友影響犯案。辯方指被告希望向受影響大廈法團道歉，並願意作無償工作彌補。

裁判官指考慮到被告報告正面，且已作出賠償，求情信亦顯示他心智不成熟，以監禁9個月作量刑起點，因認罪及在事發後一年多才帶上法庭，最終減刑至監禁5個月；案情指，被告於前年4月分別在涉事大廈外牆噴上「對抗極權」、「斷頭台清算黑警」及「人類有權不打疫苗」的字眼。同年7月，執法人員拘捕被告及另一名女子，在兩人的手機發現被告噴油漆的照片及短片。被告於警誡下承認犯案。案件編號：KTCC 66/2024