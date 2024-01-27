《蘋果》要靠特朗普「保命」 黎囑下屬勿針對

【本報訊】黎智英受審第17日，庭上揭露，黎智英表明《蘋果日報》要靠美國前總統特朗普「保命」，吩咐國際組同事別針對他。另外，國安法生效前後，張劍虹等高層開設了「國安法應變委員會」，與同事探討「紅線」所在，及如何應對法例。

盼對方連任出招制裁 控方在庭上展示一則由黎智英傳送的WhatsApp訊息，顯示黎曾說「請國際組同事不要跟紐約時報及CNN針對川普（特朗普），我們蘋果要靠川普保命，這樣做不太好」。張劍虹昨解釋指，《蘋果》當時發起了「一人一信救香港」行動，呼籲香港人寫信給美國政要，同時間，當時黎智英正密集接受外媒訪問。黎覺得特朗普會「好快做嘢」，包括制裁中共。2020年美國選舉期間，黎吩咐國際組盡量不要寫這麼多攻擊特朗普的新聞。黎希望特朗普能夠連任，亦期望他盡快出手。

另外，張劍虹指出，國安法即將生效之時，他開立名為「國安法應變委員會」的WhatsApp群組，跟同事討論法例對工作的影響。群組成員不包括黎智英。由於討論或較敏感，而當時有說法指WhatsApp並不安全，為加強保密，他們將群組轉移到另一通訊平台Signal。至於甚麼是敏感討論，張舉例說，其中一次涉及在民主黨七一遊行街站派發、有關抗爭的海報，應否加上《蘋果》標誌，因為若加上標誌或會令人覺得報紙及政黨關係太密切。