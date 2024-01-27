黎智英邀美前軍官訪問 稱去到盡冇得褪

張劍虹續作供 《蘋果》撰文盼外力受拉攏 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。案中認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供。張指即使國安法生效，黎智英亦因而被捕，仍無阻他在保釋期間，邀請美國退休軍官等上訪談節目，黎揚言：「佢哋（中共）咁搞我，我一定去到盡，我冇得褪。」案件押後至下周一（29日）續審，料辯方會展開盤問。

張供稱，黎智英希望透過《蘋果》引起西方國家注意，針對中國採取制裁等行動。他作為社長，需要確保黎的編採政策準確落實，遂和其他管理層，包括本案認罪被告前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）各自按職能執行指示。張透露，李怡是黎智英心儀作家之一，黎亦親自招攬他在《蘋果》寫文。李多寫關於「攬炒」、逆權、反共等文章。

平台播放節目 為求美方保護 張說，2020年7月左右開始，黎主持訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，節目會在YouTube、Facebook、Twitter及《蘋果日報》網站內的平台「果燃台」播放，訪談對象包括美國前副國防部長沃夫維茲、英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯、壹傳媒前董事祈福德、以色列前副總理葛蘭斯基、彭定康等。張憶述，2020年11月下旬，他跟黎智英討論，期間黎形容最近邀請的嘉賓「好猛」，很有影響力，並點名提到美國前陸軍副參謀長基恩。

張當時說「呢啲時候請退休軍官，會唔會太敏感？」黎智英稱，「我做咗生意幾十年，佢哋咁搞我，我一定去到盡，我冇得褪，冇得縮」。張指，以他理解，黎所指的「佢哋」，是指中共；「去到盡」，是去找「勁人」請求美國「做啲嘢」保護。當時國安法已生效，黎智英亦已涉嫌違反國安法被拘捕，只是獲執法部門批准擔保，快要續保，張擔心黎此舉或屬勾結外國勢力，因此問黎智英請基恩訪談會否太敏感。因為控方完成主問，料辯方下周一會展開盤問。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹 張劍虹證供重點表