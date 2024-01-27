本報揭女助教被非禮 涉案男提堂3‧22再訊

【本報訊】《東呼即應》獨家報道荃灣仁濟醫院林百欣中學2022年12月爆出非禮醜聞，有女教職員在校內疑遭非禮。事隔超過一年，懷疑涉案男子被控一項非禮罪，案件昨在西九龍裁判法院首次提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至3月22日再訊，期間被告准保釋。

27歲男被告陳德昌，居住在新界區，控罪書上報稱無業。他被控於2022年12月8日，在荃灣仁濟醫院林百欣中學一樓教員室房間Ｃ非禮另一人，即女子X。

據悉，事主是助教，被告當時任職教師。事主當日在教員室疑遭按壓胸部。被告在2023年5月3日被執法人員拘捕，之後獲准保釋候查。據了解，經諮詢法律意見後，律政司正式起訴被告一項非禮罪，並於昨日在西九龍裁判法院提訊。

《東網》早前就事件向涉事中學查詢時，校方回應指，已按相關機制成立小組跟進，同時通報了辦學團體及教育局，由於事件已交執法部門調查，亦涉及個人私隱，學校不便就事件作任何評論。教育局亦回覆指不宜評論事件，又表示若果發現有違教師專業操守的情況，一定會嚴肅跟進。案件編號：WKCC 408/2024