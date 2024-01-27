調查：逾半市民不知綠在區區地點

【本報訊】都市固體廢物收費將分階段實施，有政黨昨公布調查，發現近七成人有垃圾分類的習慣，但逾六成人認為政府回收設施不足。結果亦反映不少市民對收費模式、罰款等細節仍有不少疑問，加上官員在一些解答上較為離地，未必能切實回應市民及持份者的需要。有議員建議加強宣傳及支援「綠在區區」，增加更多公眾智能廚餘收集點。

官員解說離地 未回應市民需要 該政黨近日訪問了840人，以了解市民對都市固體廢物收費的疑慮。結果顯示，近七成人稱有垃圾分類的習慣，但分別有超過五成及七成人不知道綠在區區的地點及開放時間，反映市民有回收的習慣，但配套不足。

議員葛珮帆認為，當局應加強垃圾徵費的宣傳教育，亦建議政府應邀請不同類型物業，參與先行先試計劃，讓試行計劃範圍更廣；盡快培訓更龐大的政策宣傳隊伍，以加強官員落區解說的效率，制訂統一的回應口徑，避免各說各話。

另外，綠在區區門外不時堆積回收物，反映回收教育有一定成效，但配套設施未能跟上需求。葛建議加強支援「綠在區區」，包括增撥資源協助延長服務時間和在假期中開放，並檢視和優化「綠在區區」的營運模式，以便增加「綠在區區」的覆蓋面和更好地運用資源。

她續指，政府應增加更多公眾智能廚餘收集點，同時考慮放寬「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，讓家庭戶數少於1,000戶的私人屋苑參與計劃。她期望當局能在8月1日垃圾徵費計劃實施前完成在公屋邨設置廚餘收集機，讓居民減少開支。