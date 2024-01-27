按重量付入閘費 按件買標籤 使用準則含糊 垃圾徵費簡介會 多項細節仍欠清晰

【本報訊】政府早前就垃圾徵費措施愈解愈亂，市民無所適從。環境及生態局昨舉辦簡介會，向全港區議員講解有關措施的執行概況。區議員在簡介會中提出約20條問題，例如三無大廈如何處理垃圾、屋苑內加設閉路電視監察的的費用誰付，以及廚餘機太少等，有區議員直指大型廢物何時採取按重量的入閘費，何時採用按件的指定標籤，聽完講解後仍未清晰掌握。

缺乏廚餘機 綠在區區疏落 屯門區議員葉文斌提出食肆集中的地點回收設施很髒，而閉路電視會否集中安裝。他又提及屯門友愛邨有廚餘機落地，但11座樓宇只有7部，並不足夠。他又問遊客區是否有垃圾桶提供，其他地區例如台灣有做垃圾分類徵費，在士林夜市等旅遊區有垃圾桶。香港會否在旅遊區保留一定數量垃圾桶？

針對物管公司收費，西貢區議員張美雄指當局在簡介會上釐清一些疑問，例如物管公司如遇上屢次違規的現象，可轉交政府部門處理，物管公司和前線工友不會動輒上身，但大型廢物何時採取按重量的入閘費，何時採用按件的指定標籤。他指會上許多區議員均反映配套不足，如廚餘機太少，綠在區區分布較疏落等，他認為政府要進一步做好宣傳，簡介會的對象宜針對物管公司和前線工友。

葵涌區議員郭芙蓉，關注三無大廈推行垃圾收費的情況，會上得悉政府會派外展隊加強解說。她又指目前屋苑要有至少1,000戶才可申請資助，設置廚餘機。