實測指定膠袋 裝硬物搖晃變薄破損

【本報訊】垃圾徵費指定袋早前被指超薄易爛，但甚麼情況指定膠袋會穿？本報記者昨日將約一公斤的隨身物品放袋中實測，發現正常使用沒有問題，但若放上尖銳硬物，再拉扯搖晃，指定袋便會破穿。受訪市民均認為指定袋「夠厚」，質量更較屋苑過去派發的垃圾袋佳。另有市民認為膠袋精美，不介意用來買餸。

綠色的指定垃圾袋昨日在部分商戶發售，記者購買一包40個15公升容量指定袋，再將重用膠杯、摺疊飯盒、水樽、兩個充電器，以及雨傘連重用傘套，重逾一公斤的物品放進指定袋，在街頭逛約半小時均未見有問題。

不過，當記者將鎖匙等硬物放進袋內，並拉扯、上下左右搖晃指定袋逾20下後，整個袋均變皺及變薄，出現一兩處輕微破裂。因此，市民裝硬物時，不宜用力搖晃指定袋，以防膠袋穿孔。

回收途徑不足 限制減廢力度 吳太親身試用指定袋後指，膠袋的質量很好，更較屋苑提供的好，不算薄。她續指，全家已因應徵費做分類回收，成功將家居垃圾量減半，因此15公升容量的指定袋足夠平日使用。但她提到，屋苑未有廚餘回收服務，限制減廢力度，又希望當局提供更方便回收途徑，毋須再行20分鐘才到達最近的「綠在區區」。

指定袋可在部分商戶散裝購買並「一袋兩用」，成女士表示，指定袋外觀精美，「靚過白色膠袋又襟污糟」，又說指定袋本身為膠袋，只是未來可再用來掉垃圾，不介意一袋兩用。

環境及生態局局長謝展寰早前回應搖晃指定袋被「戳穿」時笑言，指定袋只是普通的膠袋，並沒有應用太空科技，「無咩咁神奇」。環保署垃圾徵費網頁指，沒有把垃圾袋束緊，或任由當中的垃圾刺破袋身便可能被視為違規垃圾，但若扔垃圾時已「用指定袋包妥」，即使膠袋其後損壞亦不違法。