徵費押後 垃圾指定袋先售 市民唔急入手

認清授權店舖貼紙 9種容量非間間提供 垃圾徵費延遲至8月才全面實施，但指定垃圾袋昨日已在部分商戶率先發售，記者分別到便利店及家品店視察，發現僅零星市民主動看看指定袋。有市民指距離徵費實施仍有數個月，毋須太早買袋。另外，網上早前有人售賣不明來歷的「環保署指定垃圾袋」，港府指市民若不慎購買假冒指定袋並不違法，但不可在徵費實施後用以扔垃圾。

Circle-K、foodpanda、實惠昨日率先開售指定垃圾袋。在油麻地的便利店，店外已張貼「獲授權零售商」的貼紙，而指定袋陳列於收銀處貨架，但未有將9種容量指定袋陳列，該店銷售3種大小的指定袋，分別為5、15、20公升容量的背心袋，一包40個，售價由28元至88元不等。職員透露，店舖亦提供棄置傢俬等大型垃圾的指定標籤，而昨早開售以來有數個人買袋，數量不多，又透露沒有人買指定袋作購物袋「一袋兩用」。

記者在門外等待約半小時，未見有人購買指定袋。黃先生表示，徵費8月才實施，至今未開始準備應對徵費，又說不知道徵費詳情，例如未來掉垃圾的要求，「只知要收費」，因此未有打算短期內買指定袋，「到時再算」。在便利店購買飲品的劉先生表示，亦不打算買指定袋，「唔使咁急」，但指已經開始處理家中不必要的物品，以免未來要被徵費。另有市民指屋苑業主立案法團將代其買指定袋，毋須在其他店舖購買。

環境生態局：買假袋不違法 除了便利店，旺角一間家品店亦開始出售指定袋等產品。該家品店售賣更多容量、大小的指定袋，小至3公升背心袋，大至100公升的平口袋，背心袋均以40個一包；平口袋則20個一包，售價12至100元，而指定標籤同樣要在收銀處購買。

有客人主動拿起膠袋了解袋的大小，「好像與家中的垃圾袋一樣大」。而在上環一間便利店，指定袋被擺放在最角落的位置，與其他個人護理產品一同擺放。

近日網上平台出現不明來歷、聲稱為「環保署指定垃圾袋」，若市民誤購相關垃圾袋是否違法？環境及生態局局長謝展寰昨表示，市民購買假冒的指定垃圾袋並不犯法，但不能在徵費實施後用以扔垃圾，又呼籲市民到有標誌的指定銷售點購買指定袋。他強調當局會嚴厲執法，打擊出售賣假「指定垃圾袋」的店舖。

垃圾徵費指定袋零售網絡涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台，共20個零售商及數百間藥房，共約3,000個零售點，包括百佳、惠康、吉之島、一田、7-Eleven、Circle K、HKTVmall，甚至外賣平台foodpanda等。大部分零售點將於2月開始銷售指定袋和指定標籤。