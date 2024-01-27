年初二晚 8幕賀歲煙花掛維港

【本報訊】農曆新年將至，大年初一（2月10日）有花車巡遊，而大年初二則有賀歲煙花，今年維多利亞港上空的煙花將會有8幕，歷時23分鐘，整體預算約為港幣1,300萬元。港人及旅客屆時可欣賞到「金色8字」及「紅色8字變爆裂」造型禮花彈，向市民送上「發、發、發」祝願外，夜空上還有「金元寶」及「千輪金雨」，財星拱照全香港。

贊助是項活動的香港各界慶典委員會昨日介紹，8幕煙花將由3艘躉船發放。首幕「鼎騰虎躍」將由響亮的鑼鼓聲展開序幕，高空中帶出「閃電雷鳴」，「龍蛋大金棕櫚」在空中盤旋翻滾，寓意孕育一代代龍的傳人。第二幕則播出正開演唱會的Twins主唱的「八星報喜賀賀喜」，空中屆時放出「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，寓意廣大市民財源滾滾，更有「五彩乾坤球」呈現夜空，祝賀大眾時來運轉。

配合幻彩詠香江 效果更佳 最後一幕的「豐收鑼鼓」時，夜空中綻放出「金元寶」及「千輪金雨」，祝願人人賺個盆滿缽滿。最後亦會有澎湃的「特大錦冠」造型煙花在最後30秒密集式發放。主辦單位建議市民及旅客到尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處觀賞煙花，期間香港電台第4台將同步廣播煙花匯演的背景音樂，方便觀眾在各處欣賞。

今年廣州亦會在大年初一有煙花賀歲，據指更大規模，煙花製作公司負責人毛偉誠表示，維港煙花享負盛名，尤其有維港景色作背景，在國際上別具特色，相信不較廣州的遜色。他續指即使煙花規模及預算較十一煙花細，但由於是次煙花較寬闊，由175米擴至250米，相信觀賞上差別不大，而8時放煙花時將撞正「幻彩詠香江」燈光匯演，預料燈光射向煙花時的效果更佳。毛偉誠另指是次煙花在8時發放，料有充足時間予旅遊及後吃喝玩樂，乃至內地旅客乘車回家。