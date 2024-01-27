捉緊賞櫻時機 赤鱲角綻粉紅花海

【本報訊】喜愛賞櫻的市民不用飛去日本也能圓夢。今年香港櫻花季來得特別早，位於機場赤鱲角南路的櫻花園今日起正式開放，機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，今年上址共種植了85棵「好運來」品種的櫻花樹，園內設計也有所改變，例如多了高低起伏的行人路，讓人更易「打卡」賞櫻，預計花期約為7至14日，市民若果要前往必須抓緊時間！

部分含苞待放 下周末料最燦爛 「好運來」櫻花昨日踏入花期，現場所見，不少櫻花均綻開花蕾，粉紅嬌艷，令人目不暇給；亦有一半櫻花仍含苞待放，待市民前來便是最佳觀賞狀態，預計最燦爛的花期便是下個周末。

機場客運樓元宵節設特別裝飾 有攝影發燒友昨已急不及待到場「打龍」，梁太指，在社交媒體上得知櫻花園櫻花已盛開，去年也有來櫻花園，她稱讚今年櫻花也很漂亮，計劃下周再和家人一同前來拍照賞櫻。洪氏夫婦亦帶同全套攝影裝備來捕捉櫻花最燦爛一面，洪生笑言櫻花園是他見過全港最漂亮的櫻花，兩夫婦對今年的櫻花也十分滿意。

姚兆聰表示，機管局去年首次開放櫻花園予人賞櫻，比起去年的廣州櫻，今年的好運來更適合香港天氣，耐熱而且花蕾更紮實，外表也更嫣紅。他提醒市民為免影響機場交通，櫻花園會有人潮管制措施，呼籲市民不要開車前來，建議由港鐵東涌站步行過來。姚又特別預告，今年元宵佳節，機管局計劃在室內裝設櫻花裝飾，放置在客運大樓到達大廳的當眼位置，歡迎市民和旅客「打卡」合照。