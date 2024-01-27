點漏2138票 稱不擔心選舉呈請

【本報訊】上月公布的區議會選舉選民投票總數及投票率出現誤差。選管會主席陸啟康昨指在投票結束後公布約119.3萬選民投票，以及總投票率27.54%，實際上應為約119.5萬人，增加2,138人，而總投票率是27.59%，增加0.05個百分點。被問及會否擔心有人就選票誤差提出選舉呈請，陸表明不擔心，指因是公開點票，不會擔心點票準確性。

指時間緊迫 漏算專用投票站 對於出現誤差的原因，陸啟康指是由於投票日電子選民登記冊系統出現故障，之後採用後備紙本模式發票，期間發出的選票數目，無法由電子選民登記冊系統計算，因此在投票結束後須由每個票站以人手計算，將相關統計數據傳真至數據資訊中心作統一計算。

由於當中涉及608個投票站、邊境投票站、當時時間十分緊迫，漏算了在專用投票站的投票人數，即專用投票站是指一些設於懲教院所及警署，供被拘留選民投票的專用投票站投票人數，又指由於整體有大量投票站，加上時間十分緊迫，須盡快計算結果以向外公布，最終在計算上出現誤差，合共2,138張在專用投票站，就是2,138名投票人士漏算。

但陸啟康指出，由於有關選票在投票結束後已運往相關大點票站進行點算，因此選舉結果並未因此受到影響。被問及點算出現誤差，會否擔心有人提出選舉呈請，陸表明不擔心，皆因是公開點票，不會擔心點票準確性。至於誤算就看出需要檢視電子選民登記冊系統，又指工作人員極大壓力下，錯誤可以理解，最重要沒有影響選舉結果。