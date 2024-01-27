庫房掹掹緊 議員倡設20億盛事基金

【本報訊】政府聯同商界、社區大搞盛事，希望活動可吸引遊客、刺激市民消費，令本港出現盛事經濟。然而，任何活動都涉及資金，立法會多名議員昨日便建議政府撥款20億元成立「盛事基金」，藉向遊客提供優惠、資助本地旅行社等吸客。至於政府財赤，則建議向巴士公司、公用事業公司徵收專營稅等補貼。

促徵收公用事業專營稅補貼 由幾名議員組成的A4聯盟昨日提出多項建議，議員楊永杰認為，政府必須多管齊下吸引高消費旅客，重振香港旅遊購物天堂的「金漆招牌」，他們建議政府預留最少20億元資金，向旅客派發消費及住宿優惠券，例如舉辦免費「酒店+車票/機票+文旅門票」抽獎活動、高鐵隔日票「買去程送回程」等優惠，並且適當控制酒店房價，延長旅客港日數及提升消費意欲等。

但庫房財赤高企，錢從何來呢？議員認為應設立「公用事業穩定基金」，向獲准從事專營業務的企業，包括巴士公司、港鐵公司、煤氣公司、港燈和中電等，徵收專營稅，並以外匯基金收益、港鐵股息、專營稅等資金設立「公用事業穩定基金」，補貼市民地鐵、巴士、小巴、電費及煤氣等公用事業加價費用。

籲增燃油私家車首次登記稅 另一議員梁文廣則建議政府增加燃油私家車的首次登記稅最少50%，並延長即將結束的「電動車一換一」計劃5年，及容許左軚電動車登記及在港行駛。