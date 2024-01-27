政經不穩 民生陷困 半年80盛事求翻身

谷旅業願景美好 惹質疑濫竽充數 香港經濟如一潭死水，政府力推「夜繽紛」活動被批屬虛火，昨日政府跨部門高官又大張旗鼓公布，今年上半年將舉行逾80項大型盛事，呼應財金高官指今年盛事「浪接浪」，政府並計劃成立跨部門統籌協調組，及設立盛事KPI（關鍵績效指標）。當局沒有公布相關活動可為經濟及市道帶來多大刺激，惟剛曝光的盛事名單卻引來「濕碎」、「濫竽充數」的質疑，部分活動更已在港舉辦多年。有議員認為政府應以「貴精不貴多」的原則主辦盛事，更不應將大型活動與盛事撈亂，香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，盛事對拉動經濟有一定幫助，但帶來的效益要視乎該「盛事」的規模。

政府表示，會主動出擊爭取更多大型盛事到港，除計劃成立跨部門統籌協調組，旅遊發展局還會成立專組作第一站聯絡窗口，初步評估不同盛事的申請，並諮詢政府部門等，屆時會用3大因素作評估，包括吸引市民和旅客、在全球有正面曝光，以及展示香港策略地位；另外也會加強宣傳，與其他商業媒體合作，向市民推廣。

全年辦150項 稱設立KPI 文體旅局成立的文化藝術盛事基金共批出15項大型活動；局方又在去年4月優化「M」品牌計劃，截至目前，2023/24年度已有破紀錄17項大型國際體育賽事，當中有逾15個不同類型體育項目，例如成功引進「UIM E1電動賽艇世界錦標賽總決賽」等；局方也會積極作跨部門協調，例如去年舉辦國際品牌LV時裝騷，有助提升香港國際城市地位。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛早前成功協助引進國際品牌Dior在港舉辦時裝騷。鄭表示，委員會自去年成立以來，一直努力穿針引線，以官商民合作方式引入盛事落戶香港，今年會推出9個國際大型盛事，預計能夠吸引約150萬人流。

被問及會否為盛事經濟設KPI，政府承諾將會設置，但因今年已有150個盛事在港舉行，今年以數量作KPI可能會不公道，故會為2025年及稍後制訂KPI，並以盛事數目為依歸。至於會否主動找個別知名歌手來港演出，政府稱會去主動邀請，但若成功的話也不會特別公開，相信會在適時公布。

應着重質量 普通活動效益小 不過，議員江玉歡直言，不應將盛事與普通大型活動混淆，因為盛事是大型文化體育活動，能吸引大量遊客特別是國際遊客，並引起國際人士或媒體關注，同時對本地人口環境及經濟有相當大影響，故搞盛事應着重質量，「貴精不貴多」，單靠搞普通旅遊活動，難以令香港光芒再現。

李兆波亦指，香港若要透過盛事提振經濟，必須加把勁，邀請有「足夠級數」的國際巨星來港，這樣才能帶來預期收益。如早前新加坡早前舉行的Taylor Swift演唱會，就能吸引世界各地追星族到來。他又以國際七人欖球賽為例，指該活動算是本港舉行過較為大型的「盛事」，以往亦能帶動不少外國旅客到港，但他留意到上一屆比賽有「坐唔滿」的情況，政府需要進一步研究吸客、留客。

巴塞爾藝術展香港展會已連續多年在港舉行。 今年首季部分盛事 「Chubby Hearts Hong Kong」即將於今年2月舉行。 港府希望多元化活動能吸引人流。