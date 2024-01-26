矛盾是誰挑撥 民怨從何而來

港官時常強調香港由亂入治、由治及興，那麼此城理應歌舞昇平，欣欣向榮，事實是否如此呢？從經濟凋敝，樓股插水，移民潮不息，民心渙散，已可見一斑。昨日立法會舉行互動交流答問會，席間有議員說出大實話，直指不少港人均認為當局執法過於鐵腕高壓，甚至予人「親小紅書、遠納稅人」之感，結果卻遭高官反唇相譏，斥為「挑撥矛盾」和「危險」，甚至跟黑暴相提並論。此言一出，令人嘩然。高官理應虛心接受批評，改善施政，如今卻以這種目中無人的態度來回應，誰才是挑撥矛盾，不言自明。

不聽意見 扣大帽子 議員謝偉俊甘冒天下之大不韙，說出不少香港人的心聲。他質疑庫房可能「水緊」，以致執法人員「日夜繽紛贈興抄牌」，以便衣人員「捉」亂過馬路的市民等，高調高壓的執法行為，加上高官言行，往往予人「親沒有納稅的小紅書帳戶，遠真正要納稅的香港人」的觀感，要求正視問題。然而高官的回應卻令人嘆為觀止，他不認同這番發言之餘，更指摘這些說法是挑撥矛盾，若愛國者治港下仍宣傳不正面、不符合事實的訊息是不應該，直斥謝偉俊所用形容詞危險，只會令人聯想起2019年反修例所用的形容詞云云。

高官將議員反映民意跟黑暴相提並論，實在令人愈聽愈心驚。須知黑暴被定性為勾結外部勢力的「顏色革命」，違反國家安全，這種「大帽子」扣下來，該當何罪？以後還有人敢講真話嗎？何況對於任何不滿政府的言論，一律打成不正面、不實，完全不知自省，當局還有甚麼改善施政的能力？高官口口聲聲要為市民增加幸福感，卻將所有不合心意的批評完全排拒，根本就是粉飾太平，自打嘴巴。

事實上，議員所說的高壓執法，確是不少市民的真實感受。就以打擊胡亂過馬路為例，雖然執法部門事先張揚，出發點也是好，但刻意以便衣人員而非軍裝人員執法，讓市民防不勝防，而且一罰便是2,000大元，對基層市民或長者負擔極大；而一陣風式執法，過後一樣打回原形，意義不大，實在很難不讓人聯想政府「發錢寒」。

誠然，中港關係密切，唇齒相依，本港旅遊業亦急需內地旅客支持，加快復甦步伐，這些都是不爭的事實。然而，港官往往重視內地客感受，多於重視香港人感受，推出政策並非一視同仁，也是許多市民的真正想法。例如國泰的毛氈事件、除夕元旦內地旅客滯留事件，港府幾乎第一時間有所回應，並落實許多改善措施。這些做法無人說不正確或不必要，但當港人有所訴求，港府又有沒有以同等力量即時回應？不但沒有，更可能一如謝偉俊的發言，被打為不實或危險而不予理會，港府變成「一言堂」，市民敢怒不敢言。

市民訴求 置若罔聞 就以去年引發不少風雨的啟德簡約公屋選址爭議為例，小業主窮畢生之力在當區置業，當然在意樓價問題，不料樓市下行，簡約公屋加劇樓價下跌，小業主不滿和反對正常不過。惟港府一意孤行，連聽都不聽小業主心聲，堪稱大石壓死蟹。又如觀塘工廈一家被指為「黃色」的食肆，因違契而被地政總署執法，最終結業。儘管有關食肆的確犯了法，但全港工廈食肆千萬家，家家都是違契，為何獨是這一家被盯上？若說當中不涉政治原因，相信沒有甚麼人會信。更不必說，港府大幅調高亂拋垃圾和阻街罰款，偏偏自己卻無認真搞好衞生，衞生黑點有增無減；至於原定4月1日實施的垃圾徵費計劃，更因為官員解說不清，甚至胡言亂語，而要匆匆推遲執行日期，這不是自製矛盾是甚麼？

再說，本港樓市插水，跌無止境，弄致人心惶惶。當中央也推出海量救市措施，帶挈本港恒指止跌回升，港府面對不絕於耳的「撤辣」呼聲偏偏置若罔聞，拖拖拉拉不肯出手，任由市場不斷萎縮，負資產不絕於途，又算不算挑起矛盾呢？遑論困擾本港治安至深的假難民問題，外界要求港府退出國際公約或設立禁閉式難民營，呼聲一浪高於一浪，何曾被高官聽進耳內？有口話人冇口話自己，叫全港市民如何咽得下這口氣？

最新民調顯示，受訪市民對社會狀況滿意度偏低，尤以經濟狀況只得負36%，較上次調查再下跌5個百分點為甚，更有45%受訪者對前途沒有信心。港府再不認真聆聽民意，虛心接納批評，所謂的長治久安、良政善治不啻是自欺欺人，只是皇帝的新衣而已！