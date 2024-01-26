笑看天下：撒旦回歸 好戲連場

美國大選戰幔拉開，初選看來冇乜睇頭。共和黨首場以非黨團會議形式實施嘅初選，周二喺新罕布什爾州舉行，前總統特朗普宣布擊敗對手、前駐聯合國大使黑莉。特朗普意氣風發，聲言黑莉不會構成威脅，又認為對方嘅表現非常糟糕。黑莉則強調無意退出初選，之但係從客觀角度上看，黑莉出線前景黯淡，退出係遲早嘅事。

選美國總統，老朽大早已指出係「選熟悉的魔鬼」，特朗普官司纏身，面對90多項刑事檢控，若到頭來創紀錄地連續3屆成為共和黨總統候選人，「撒旦回歸」不禁令人納悶：美國難道只存在老人政治？類似上屆大選後受煽動嘅選民暴力衝擊國會一幕，會否重演？正如美國媒體指出，隨着選戰進入白熱化，不可測嘅權力政治與國家撕裂，也將愈發冇底線，因為特朗普喺塑造受害者故事和掌控票倉方面，有着與生俱來嘅才能和手段。特氏表面看似口不擇言，予人「浮誇」之感，然而其永不言敗之精神，卻是另一種「美國精神」！不少美國人視其為偶像。