坦言集：作戰決心

對付美國發動的金融戰，不可能用美國教科書教授的方法來應付，一是美國經驗不同於中國的經驗；二是美國都沒有辦法解決金融危機，也沒有經歷像中國今天金融戰的被攻擊。最適合參考的經驗，應是日本失敗的例子，從升值泡沫到30年的停滯。或在金融危機時南韓咬緊牙關，拒絕國際貨幣基金組織的辛辣援助條件，寧讓民眾捐錢獻金來渡過難關，結果是毀了部分企業，餘下的還可幫助國家其後趕超日本。

對付美國挑起的金融戰，首先是要有作戰決心，有勇氣集中資金在金融市場打一場遭遇戰，打擊國內外在市場做空者。不是一成不變地撐價格，而是你空我多，你多我空，且用國家掌握的A股企業訊息與政策舉措，用資訊打垮外來的投機活動，目的是盡量消滅其有生資金。如人民幣離岸市場可用收緊與放寬銀根的操縱，把投機者殺掉趕出市場。這些屬於市場操作，主其事的只能是市場的操作員，不是官員。但要對市場操作，以國家安全的程度保密。

遭遇戰之後是陣地戰，也應是把門暫時關起來，把衍生工具市場凍結，或禁止做空。用行政規則限制市場操作時資金的槓桿比例，抑壓做空投機。國家集中國有大銀行、大央企及金融基金干預市場的供應。這個操作為免打擊經濟運作，只能短時間執行，突襲式地摧毀投機資金，而後恢復正常，陣地戰便帶有殲滅戰的性質。雷霆一擊，以竟全功。原則有如陳雲在建國初期打擊商品投機，克服高通脹危機，只是對象不同，手段更為複雜，規模巨大，但原理不變。中央政府已組成中央全盤統籌金融管理的機制，當前需要的是建立戰鬥內閣和心戰室，把金融戰視作生死大戰來應對。在作戰中，一是要準備隨時短暫閉門打狗；二是採戰時體制，暫時擱置市場體制，強制關鍵的本國企業遵行指令，一致行動。

金融戰是投機戰，一是投入資金的槓桿化，二是心理戰。高槓桿化的投機資金不能久戰，心理戰可用中央政府等發放消息來對抗，不單止好消息，也可夾雜壞消息，操縱市場心理，左右市場供求。

金融戰最劣的對策是死保價格水準，最終守不住而大敗。也不應單靠放錢，製造出嚴重的後遺症，也削減危機的教育作用。國內的泡沫要借金融戰來清理。軟着陸是避不了的。