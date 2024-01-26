「足府」結業前仍售套票 男董事女秘書被捕

【本報訊】在全港擁有3間分店的連鎖按摩店「足府」在本月初突然結業，導致一批顧客購買的預繳式按摩服務未能兌現。海關接獲多宗舉報，隨即成立專責隊伍聯絡舉報人，逐一了解個案詳情，同時派員前往各店舖的管業處，聯絡業主了解租務情況。初步調查發現，涉事公司的3間分店均拖欠租金，卻在明知租約即將期滿、未能繼續營運的情況下，仍然向受害人傳送訊息推銷優惠充值套票，以及接受預繳式付款。

248客舉報 涉款110萬 海關相信，該公司涉嫌違反《商品說明條例》下的「不當接受付款」罪行，亦即在收取款項後，沒有在指定或合理時間內提供按摩服務，而在公司結業後，更無任何人交代退款或其他善後安排。至前日，海關拘捕「足府」一名45歲男董事及一名44歲女秘書，他們其後獲准保釋候查。

截至昨日上午8時，共有248名市民就本案向海關舉報，當中受害者的服務套票餘額少則數百元，多則約1.8萬元，涉款總額高達110萬元。根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應和有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能夠在指定或合理時間供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。