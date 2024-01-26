禁錮大學生勒索數百萬 2主腦1被告囚最高5年

9男女落網 案發時年僅13至24歲 9名事發時年僅13至24歲的男女，涉嫌將一名大學男生非法禁錮在牛頭角一間酒店房內，並向對方及其父母勒索超過600萬元。9人最終被捕，其中被指是案中主腦的兩名男女，否認勒索、盜竊及非法禁錮等共6罪，兩人在區院經審訊後被裁定其中5罪成立，該對男女連同早前認罪另外兩名被告昨日一同接受判刑。法官林偉權判處其中3人監禁28個月4周至5年不等。餘下的較年輕被告，則先索取感化報告，押後至2月8日判刑。

不認罪的女被告楊子潁（25歲）及男被告葉文軒（25歲），同被裁定勒索、盜竊及非法禁錮4罪罪成，指兩人於2020年9月14日至15日，連同其他被告，以恫嚇方式要求事主Ｘ及Ｙ交出5,000元，另要求Ｘ母親交出600萬元；又在同年9月15日，於觀塘道工業家酒店某房間內，偷竊屬於Ｘ的手機、銀包及信用卡等；在同年9月15日至16日，連同其他被告，將Ｘ非法及損害性地禁錮在上述酒店房。葉另被裁定一項勒索罪成，指他於2020年11月6日要求Ｘ父親交出100萬元。

法官昨判刑時指，楊及葉是案中主腦，犯案大部分原因出於貪心，判楊囚4年半，葉囚5年。至於認罪的兩名男被告包括黃希朗（27歲）及事發時年僅14歲、現年18歲男生，該兩人承認非法禁錮、勒索及藏毒等罪。男生要先取感化報告，押後判刑；至於曾出庭作供頂證同案被告的黃，則判監28個月4周。

同案另5人早前已判刑 同案另外5名被告，早前已判刑，其中陳霖楓（21歲）及19歲男生承認非法禁錮罪，被分別判囚26及28個月；餘下3名被告承認非法禁錮等罪，分別被判12個月感化及判入教導所。

案情指，男事主Ｘ和女事主Ｙ是情侶，楊則是Ｘ的前度，事發時楊與其當時的男友葉，取得Ｘ及Ｙ的親密照後，要求兩人交出5,000元贖回照片。Ｘ答應在慈雲山交贖金，但交款後，Ｘ被一眾人等挾持到涉案酒店房，並遭取走銀包及手機等。翌日，睡醒的Ｘ發現酒店房內兩名看守他的男子均睡着，便趁機逃脫及報案。Ｘ母於同日早上收到訊息，要求她交600萬元贖金，否則Ｘ會被毆打及斬斷手腳。執法人員接報後，到酒店房拘捕多人。11月6日Ｘ父再收到訊息，就相同事件被勒索100萬元。翌年3月，包括楊及葉等人被捕。案件編號：DCCC 706/2021，DCCC 417/2022