要聞港聞

單位淋紅油 男子偕10歲子被捕

被捕父親。 被捕父親。
被捕父親。
【本報訊】執法人員於本周一接獲報案，指將軍澳常寧路一住宅單位，懷疑被人淋潑紅油。人員經翻查大量閉路電視錄影紀錄，以及作情報分析及深入調查後，於本周三在區內，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名45歲男子及其10歲兒子，他們隨即被帶走調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc