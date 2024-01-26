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單位淋紅油 男子偕10歲子被捕
被捕父親。
【本報訊】執法人員於本周一接獲報案，指將軍澳常寧路一住宅單位，懷疑被人淋潑紅油。人員經翻查大量閉路電視錄影紀錄，以及作情報分析及深入調查後，於本周三在區內，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名45歲男子及其10歲兒子，他們隨即被帶走調查。
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