屋邨母子墮樓亡 婦撞樹分屍

【本報訊】昨日凌晨4時許，一對母子在粉嶺祥華邨祥德樓高層住所墮樓，大廈多名住客乍聞兩聲巨響，循聲查看後慌忙報案求助。救援人員接報趕至，發現二人重創昏迷倒臥大廈對開，經檢查後證實兩人當場死亡。執法人員圍封現場調查，並以白布及黑色膠袋遮蓋遺體。

人員經調查後，證實女死者姓陳（67歲），其兒子姓林（40歲），陳婦飛墮至大廈對開花槽期間，因撞及樹木而身首異處。人員在現場未有檢獲遺書，母子墮樓原因有待進一步調查，期間，政府化驗所人員奉召協助搜證。至昨日下午1時許，仵工到場把兩人遺體舁送殮房。

街坊指寡言不清楚家境 據鄰居何先生表示，陳婦與兩名兒子於10多年前遷居上址，其中一子早年過身。母子行動沒有問題，惟因性格沉默寡言，鮮與街坊打招呼，即使出門偶與鄰居碰面，母子均會閃身避開，彼此不會有眼神接觸。因此街坊均不清楚他們的家庭情況，亦未見有人登門探訪他們。另有鄰居楊先生稱，該對母子大多一前一後出門，間中單位內會傳出爭吵聲，至於早年去世的兒子有紋身，疑似有不良嗜好。