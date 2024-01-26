醫師家屬合謀冒簽 用逝者醫療券行騙

另藥房人員教唆長者購物 共涉4萬元拘13人 本港自2009年起推行醫療券計劃，以協助長者獲得適切的私營醫療服務，惟執法部門近日接報，得悉有無良中藥診所及註冊中醫師，疑與已逝「熟客」親屬合謀，透過冒簽同意書「用盡」逝者的醫療券餘額，甚至連去世近3年的長者亦被利用騙取資助。另有藥房在沒有提供醫療服務下，懷疑游說長者用醫療券購物，甚至把貨物升價逾10倍謀取暴利。人員於前日起一連兩日在將軍澳區拘捕13人，相信他們至少牽涉9宗騙案，涉款共約4萬元。

從去年10月起，將軍澳區執法部門接獲衞生署轉介的非法使用醫療券個案，經深入調查後，發現有註冊中醫師串謀去世長者的家屬，使用已逝者的醫療券，遂於前日及昨日持法庭手令，搜查8間中藥診所及目標人士的住所，檢獲懷疑屬冒簽的醫療券使用者同意書、相關貨物及付款紀錄等，並以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕9男4女（40至83歲），當中包括7名註冊中醫師、一名藥房負責人及5名已故長者的家屬，涉及資助金額共約4萬元，個別醫療券「原主」甚至早於2020年逝世。

領取醫療券津貼後拆帳 調查人員表示，被捕人士疑與9宗案件有關，當中涉及兩種犯案模式。第一，註冊中醫師串通醫療券持有人的家屬，使用已故長者的醫療券餘額，部分家屬會帶同已故親友的身份證前往一向光顧的診所，並且聯同中醫師在醫療券使用者同意書上冒簽，從而騙取資助。

第二，藥房負責人利用長者「用得唔好嘥」的心態，教唆他們用醫療券進行購物消費，惟全程並無任何醫生診察；更甚者，有藥房會以超出市價10倍的價錢出售海味、藥物等貨物，藉此進一步獲利。過程中，有人會向長者「洗腦」，教導他們虛假宣稱已經接受醫療服務，而店舖負責人其後再與已登記的醫師串謀，從醫健通系統領取相關醫療券津貼，待款項到手後拆帳。

人員又稱，政府推出醫療券計劃，本意是幫助有需要的長者接受私營醫療服務，市民使用醫療券騙取公帑，不但有違道德，更涉及欺詐罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。執法部門呼籲醫務界人士及市民，定必要嚴格遵守衞生署訂立的規則來使用醫療券，一旦發現有醫師的行為有違醫德或有違規情況，定必轉交予中醫藥管理委員會跟進。全部被捕人士已被扣留調查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

衞生署提醒市民應正確使用長者醫療券，重申該署會根據監察機制進行定期和抽樣調查，嚴肅跟進所有懷疑違反醫療券計劃規定或作出虛假聲明的個案，並會對相關違規個案採取適當的跟進行動和措施，包括將有關個案轉交執法機構調查。