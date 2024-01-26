找換店跨境匯款捲罪案 去年逾百宗求助

【本報訊】年近歲晚，不少市民或會北上度歲，惟選擇匯款途徑須小心，否則可能令帳戶被凍結，得不償失。有工會去年接獲130宗涉跨境匯款的求助，事主多因找換店選擇的第三方帳戶涉及罪案，而令其帳戶及資金被凍結，有事主甚至惹上官非，被內地公安機關傳召調查。議員建議，市民循合法合規渠道跨境匯款，若通過找換店進行匯款，應保留證明文件，又促請海關加強對持牌找換店的監管與執法。

李先生去年2月透過找換店兌換26萬人民幣，並匯款到自己在內地的銀行帳戶，打算購買內地房產，卻被兩度凍結其內地帳戶，銀行告知其帳戶涉賭場犯罪案件，被貴州公安局凍結，其後更被要求本月前到貴州公安局交代。

有事主被內地傳召調查 李先生翻查流水單發現，找換店曾透過多名人士的帳戶進行匯款，要求找換店提供匯款去向證明卻被拒，目前已向海關舉報。

另一位事主周先生則於去年10月19日透過本港找換店兌換8萬人民幣，並匯款到自己內地銀行帳戶，惟翌月發現帳戶被凍結，雖然已按公安要求提供相關文件，但帳戶至今仍未獲解凍。

議員黃國表示，據了解，目前找換店多以「對數」方式匯款，找換店收款之後，通常會再通過其內地銀行帳戶，轉帳到收款人的內地銀行帳戶中，但找換店有機會使用第三者甚至涉案或非法的內地帳戶，收到匯款的收款人帳戶就會被列為關聯帳戶，可能被公安部門凍結。他呼籲市民，若通過找換店跨境匯款，則應保留收據等交易證明文件，以應對銀行帳戶被凍結的潛在風險，並促請海關加強對持牌找換店的監管與執法。