寒冷早晨 無阻排長龍換新鈔市民

【本報訊】農曆新年將至，3間發鈔銀行昨起至2月9日提供新鈔及「迎新鈔」，讓市民兌換封利是。昨晨7點許，霜凍警告生效，市區氣溫低至攝氏9度，但仍不減市民換鈔熱情。旺角滙豐銀行昨提早半小時開門，市民大排長龍，不少人稱今年兌換的錢和往年差不多，更有市民指派利是僅一年一次，不會少派。

旺角近百人打蛇餅 約8時許，人流愈來愈多並打「蛇餅」，銀行外有近百人排隊，現場有職員維持秩序及指引民眾，並派發利是封給換錢市民。現場工作人員表示，人流與往年差不多。今年經濟表現欠佳，但受訪市民均指無影響換錢數額。市民曾先生表示兌換金額和去年一樣，封利是金額也將和去年一樣。市民李氏夫婦則稱，換了約3,000元，也會多封利是。

市民彭女士則稱，今年換了約5至6千元，雖然大環境經濟欠佳，但利是不會「縮水」，孫子封500元，較熟的大廈保安員或朋友也封50元，經常去的餐廳侍應也會封20元。她續說，封利是一年一次，希望大家「開心啲」，同時亦祝願香港來年會更好。

滙豐財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠指出，今年新鈔儲備比往年多，雖預約數量也比往年有所增加，但仍然相信足夠應付市民換新鈔需求。