南大嶼發展生態康樂 上半年諮詢公眾

【本報訊】離島區發展滯後，立法會昨通過有關「善用土地資源，加快發展離島地區」的議員議案。有議員指政府常提到的大嶼山發展策略「北發展、南保育」，但有市民誤以為是「不發展、難保育」，當局指東涌新市鎮建築工程全速推展，基建預計在2030年落成，而小蠔灣車廠上蓋佔地30公頃，第一期因為流標而有阻礙，但強調整體發展時間沒有改變，當局將於今年上半年就南大嶼發展生態康樂用途諮詢公眾建議。

議員葉劉淑儀指有市民誤以為離島區是「不發展、難保育」，指雖然離島是珍貴土地卻發展難，因此提出該議員議案。發展局局長甯漢豪回應指大嶼山的高密度發展集中在東涌、機場航天城、小蠔灣，而東涌新市鎮是香港短中期供應的重要來源，該建築工程全速推展，基建預計在2030年落成，未來幾年有大批居民和工作人口遷入，道路接駁在今年起陸續完成，至於小蠔灣車廠上蓋佔地30公頃，第一期因為流標而有阻礙，但整體發展時間沒有改變，港鐵也會加設鐵路站；航天城會全力實踐機場城市願景，成為重要旅遊亮點。

拒棄交椅洲填海 或明年底動工 針對交椅洲填海工程，甯重申政府決心推展人工島項目，以免地到用時方恨少，又指北部都會區和交椅洲進度不同，後者爭取2025年底填海，而早期填海工程，資金和人力相對不是高峰，大嶼山欣澳對出也希望填海，承載由港島區經過人工島去洪水橋的鐵路設施。

甯續稱，將分階段改善和擴展南大嶼山越野單車徑網絡，善用南大嶼豐富的自然文化歷史資源作為生態康樂用途、推動地區經濟，研究建議接近完成，會在今年上半年諮詢公眾建議，整個大嶼山交通網絡研究預計在2025年中完成，但會爭取最早在今年起陸續為合適方案展開工程設計。