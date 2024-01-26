怕遇示威 蔡若蓮在英活動取消

【本報訊】教育局局長蔡若蓮於本月21日前往英國倫敦及芬蘭赫爾辛基，分別出席英國教育科技展BETT Show及教育展Educa，她原定昨日當地時間下午將參與公開活動，並有發言環節。有外媒報道指，由於倫敦當地有「香港抗爭者」原計劃在會場向蔡若蓮抗議，公開活動因擔心受到抗議而取消。教育局回覆指，蔡若蓮的外訪行程緊密，或會因應實際情況，調動行程安排。

外媒報道指，蔡若蓮原於昨日下午出席BETT Show專題討論環節，題目為「在數碼年代培養人才/如何為未來裝備學生」，而有在英國的「香港抗爭者」計劃在會場向蔡若蓮抗議，香港監察周日亦在社交平台上呼籲，在蔡若蓮到訪時採取行動。根據當局於1月20日發出的新聞公報，蔡若蓮原定將於BETT Show的專題討論環節發言，今日將展開在芬蘭的訪問，出席Educa專題座談會，與其他地區代表討論教育對未來的影響。

曾被包圍 鄭若驊仆倒倫敦街 過去亦曾發生官員到英國外訪時遇上示威事件，時任律政司司長鄭若驊2019年於倫敦出席講座前遭數十名反修例示威者包圍，鄭在混亂中狼狽仆倒街頭，要由工作人員扶起及護送離開。