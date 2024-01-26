網傳指定垃圾袋 劈價逾5成搶閘售

【本報訊】延遲至8月才實施的垃圾徵費指定垃圾袋今天將在指定商戶發售。不過，有拍賣網站近日出現聲稱「環保署指定垃圾袋」，10個15公升的垃圾袋只售7.5元，較官方售價便宜55%，賣家要求最少要買20個袋。

有賣家在拍賣網站Carousell出售聲稱是「環保署指定垃圾袋」，產品圖片上寫有「指定垃圾袋（背心袋）」、「15公升」，以及「揼少啲、慳多啲」的垃圾徵費口號。賣家兩周前開始售賣垃圾袋，圖片上及產品資料另指，現有存貨6包，每包10個袋，只接受見面交收，可於元朗交收。

垃圾徵費15公升指定袋官方售價為1.7元，10個便需17元。網上「指定袋」售價較官方便宜9.5元，相差逾55%。同一賣家7個月前亦售賣20公升「環保署指定垃圾袋」，描述上指現時只剩15公升容量的袋，最低消費20個（兩包），除離島外任何地方均可交收。

疑為模擬版 徵費時不可用 環保署回應指，早前已發現有人於網上出售聲稱為垃圾徵費指定袋，懷疑為2018年試驗的模擬指定袋，該些指定袋不可於日後實施的垃圾徵費時使用。指定袋及標籤只供指定人士出售，沒授權人士賣指定袋便會觸犯法例。