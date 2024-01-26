6‧4煽惑集結案 鄒幸彤恢復定罪

鄒幸彤

【本報訊】已解散的支聯會之副主席鄒幸彤，被指於2021年撰文呼籲市民參加未經批准的六四集會，因此被控煽惑參與未經批准集結罪。經審訊後，她被裁定罪成判囚15個月。鄒不服判決提上訴，高院原訟庭於前年年底裁定鄒上訴得直，撤銷其定罪。律政司不服有關裁決，向終院申請上訴，終院早前經開庭審理後，5名法官昨就本案頒下裁決，一致裁定律政司上訴得直，鄒恢復定罪，就刑期上訴方面，則發還予高院原訟庭再處理。

刑期上訴發還高院審 鄒幸彤現時因涉嫌違反《港區國安法》而正還押，至於她就本案，則仍須服刑4個多月。律政司就上訴提出的法律問題，包括在煽惑未經批准集結的檢控中，被告是否可以挑戰警方禁令的合法性，並以此作辯護理由；如可以，法庭給予的合法性挑戰之正確方式是甚麼。

終院5名法官雖然一致裁定律政司上訴得直，但就其提出的法律問題，部分法官的意見分歧。終院首席法官張舉能認為，如在刑事法律程序中挑戰禁令合法性，必會削弱禁令的權威，對國家安全、公眾秩序及人權自由等造成損害，並稱只能透過司法覆核，提出對禁令的質疑，否則便有違相關法例的立法原意。林文瀚法官亦認同張官說法。

常任法官李義則認為，挑戰禁令合法性可以作為刑事案辯護理由。因鄒並非該集會組織者，不能向委員會作上訴或提出司法覆核，就她面對相關刑事檢控時，便可間接提出挑戰禁令，因該禁令是針對普羅大眾。不過李官認為鄒就禁令的挑戰，最終亦會失敗，因警方認為當時集會，未能提供令人滿意的安排，確保疫情下的安全。李官認為禁令在限制和平集會權利及社會利益等，已作出公正的平衡。李官的意見則獲其餘兩名法官支持。案件編號：FAMC 2/2023