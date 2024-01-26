記協遭追收逾40萬利得稅 委人跟進

【本報訊】香港記者協會昨早在社交專頁發表聲明，自爆上周收到稅務局追收2017/18年度逾40萬元的利得稅，稅局並預告稍後可能會向記協追收其他年度的利得稅。記協對被追稅表示不解，聲言會反對稅局就2017/18年度的評稅，並已安排專業人士協助跟進。

記協指，稅務局去年11月底來信，正對記協2017/18年度起的稅務事宜進行審核。經初步溝通後，稅局要求記協提交部分年度的詳細帳目紀錄，及補交2017/18至2022/23共6個年度的利得稅報稅表等。

稅局促補交6年度報稅表 記協表示，上周收到稅局追收2017/18年度逾40萬元的利得稅，若有反對需於一個月內提出，否則需全數繳付局方追收的金額。此外，稅局亦預告稍後可能會向記協追收其他年度的利得稅。記協對稅局計算稅款的方法，即以記協銀行存款數目作為計算基礎，聲言感到「大惑不解」。

記協重申，多年來的營運經費主要來自各大公私營機構，在年度籌款晚宴上提供的贊助，強調每個財政年度均有按《職工會條例》安排核數師核數，按時將財政報告及核數報告提交政府。記協指將配合稅局，提交相關的財務文件，及後可能提出與稅局的會面要求。