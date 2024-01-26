張劍虹： 黎智英辦《蘋果》英文版 要求專報偏黃新聞

盼獲外國關注保護 拒加軟性內容沖淡 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨於西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份作供。張供稱，黎智英曾形容國安法推行，是香港及《蘋果日報》生死存亡之秋，一旦落實，「《蘋果》唔使旨意有得做落去」。張又形容黎「好着緊」《蘋果》英文版，曾要求英文版只專注報道能引起外國關注及輿論的內容，拒絕加入飲食旅遊等軟性內容，形容「加埋會dilute（沖淡）成樣嘢」。案件今日續審，預料會完成張劍虹的控方主問部分。

張劍虹表示，2020年8月左右，本案認罪被告之一、負責《蘋果》英文版的馮偉光向張說，現時英文版只得有關逆權、抗爭、制裁的內容，問可否加入一些如文化、飲食等軟性新聞，張遂到黎智英的辦公室向黎請示。張憶述，黎當時說，成立《蘋果》英文版目的是以「偏黃」或支持《蘋果》的新聞，引起外國關注及輿論，明言如果加入軟性新聞，「會dilute（沖淡）成樣嘢」，遂拒絕這項提議。

稱立國安法後 《蘋果》唔使做 另外，庭上亦展示相關WhatsApp群組對話，顯示馮偉光說，應該讓讀者讀到重要的國際新聞，例如有關伊斯蘭國的事；惟黎智英表明不同意，強調《蘋果》英文版應該專注報道中國新聞。

張說，黎智英「好着緊」《蘋果》英文版，形容黎「睇得好緊」。張稱，國安法生效，黎智英覺得這是香港及《蘋果》的生死存亡之秋，黎「心急出」英文版《蘋果》，旨在得到西方國家政治保護。張又憶述，2020年5月，黎曾在「飯盒會」中很隨意地說「最近好忙」，「好多外國傳媒排住隊訪問佢（黎）」。黎當時說國安法的影響較他預計嚴重，如果法例實施，「《蘋果》唔使旨意有得做落去」，黎明言不會怕，會繼續在訪問中「照講要講嘅嘢」，包括要美國制裁中國。

指可登流亡通緝者來稿博同情 張續供稱，黎智英覺得流亡海外或被通緝人士會有人同情，指示對方的來稿可以照刊登。不過，為免有人上綱上線，說《蘋果》給予該些人資助，故《蘋果》不會付稿酬。張續說，黎智英認為，只要抗爭一直存在，就需要黃色經濟圈，故黎智英曾指示可讓小店免費登廣告。至2020年12月，黎智英遭還押後，張曾前往探監，並請示黎智英《蘋果》如何運作，黎說「唔使驚，好似原來咁繼續做」。張之後向《蘋果》管理層傳達黎的指示，說黎「仲好有戰意，（黎）叫我哋唔使驚」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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