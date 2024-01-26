醫健：職場健康：長假期前勿忽略職業安全

過去有不少工業意外都在長假期前後（例如公眾假期與周末相連、農曆新年等）發生，而導致意外較易發生的原因一般可歸納為兩大因素——「人為」及「環境」因素。在人為因素方面，員工可能因要趕及在假期前完成工作，容易忽略定下的安全守則；而管理人員則可能因假期前後工作較繁忙，需同時兼顧其他雜項，導致有機會在監察施工方面有所疏忽。至於環境因素方面，可能因天氣影響、電力中斷、機械設備損耗或其他不可預期的危害如火警、水浸、氣體洩漏等，導致意外發生。

良好工作場所整理 要「安心放假」，做好工作場所整理至關重要，放假前應先檢查清楚工作環境，分辨有用及無用的設備、用具、物料，並須把有用的物品存放在指定位置並進行清潔，以免阻塞通道同逃生出口；而無用的物品則需要棄置或者安排回收，此舉可以避免在長假期間影響環境衞生，並減低發生火警的機會。

加強高危地方視察 除了良好工作場所整理之外，於假期前應為電箱及電力設備進行檢查，確保所有電器插頭已從電箱拔除，並將電箱關上和上鎖，以及張貼警告牌，以防未經授權人士使用或重新接駁電源。其他一些高危的地方，例如臨時結構（包括棚架、坑穴）、電焊氣焊工作、吊運裝置、工作平台、化學品、負荷物移動機械、貨物堆疊區、開士機及吊船等，都應在假期前加強檢查。只要僱主僱員做好假期前後的工作安全規劃及安排，做足安全措施，便能夠大大減低發生意外的風險，可以享受愉快的節日假期。

職業安全健康局

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