勞資糾紛飆20% 假期欠薪佔最多

【本報訊】面對各行業人手外流，港府祭出引入外勞，但隨時令本港勞工權益問題更為嚴重，工友被僱主剝削情況持續上升，情況令人憂慮。有工會昨日公布一項調查結果，統計去年處理的勞資糾紛個案數目，發現個案數字較前年增加超過20%，更比2021年增逾40%，當中以「假期」及「欠薪」的問題所佔的比例最多。

涉款1600萬 「假和解」卸責破欠埋單 工會預料政府擴大引入外勞，將引發本地勞資糾紛數字上漲，建議政府應加強宣傳勞工權益及知識的工作，減少僱傭雙方出現爭議。該工會勞工服務中心統計去年共處理173宗個案跟進，較2021年的120宗和2022年的143宗，分別上升44.2%及21%。去年求助個案的總人數有218人，涉及申索金額超過1,600萬元，個案申索項目以「年假」、「代通知金」及「欠薪」為主，其中「勞工假」及「欠薪」的按年升幅分別達33.3%及28.6%。

至於該中心處理的勞資糾紛中，部分僱主剝削員工或逃避僱主責任手法層出不窮，如用「假和解」將責任卸給破欠基金、僱傭合約設有不合理及懲罰性條文、及利用不同手法逼僱員「假自僱」等。幹事何采縈指，中心處理多宗勞資糾紛個案，發現有僱主願意和解並支付欠薪及相關補償，但之後卻未有履行承諾，甚至着僱員去申請破欠基金，由於和解金額往往較原本被拖欠的補償額低，僱員所收的補償已減少，最後因僱主表示無力再支付，最終要破欠基金「埋單」。