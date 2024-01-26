都大推學生精神健康普及計劃

【本報訊】近年學童自殺案頻生，香港都會大學昨日宣布投放1,000萬元推行「學生精神健康普及計劃」，為期3年，會由2024/25學年起規定所有都大一年級生在首學年完成12小時的「精神健康急救」課程，學懂分辨常見的精神情緒問題，如抑鬱、焦慮、精神分裂等，以加強學生對精神健康的認識及關注。預計每年推出不少於70班的課程，3年內可幫助6,000名都大學生。

一年級生首學年須完成課程 香港都會大學副校長（研究及學生發展）郭予光表示，24/25學年起，該校新入學的一年級學生須於首學年完成12小時的「精神健康急救」課程，課程不設學分，每班約30人，將教授學生學習分辨常見的精神情緒問題，包括自我傷害行為、濫藥行為等，及在合適時間進行初步而有效的介入等，課程分布於整個學年，學生可按個別上課時間完成有關課程。

課程設有問卷測驗，如學生不合格需重讀，惟郭指自己曾與提供課程內容指導的香港心理衞生會溝通，會方指學生要合格不難，故不太擔心學生不能達標。他說，在收集數據及評估成效後，將按需要擴展計劃至其他全日制學士學位課程的新生，包括高年級入學新生。

另外，大學亦會推出一系列活動及工作坊，培育學生正向思維，以及協助他們管理情緒。學校亦會為合適的教職員提供在職培訓，藉培養更多合資格的「精神健康急救」導師，以及增加多兩名校內輔導人員，檢視個案管理流程，全方位加強識別和支援有精神健康風險的學生。