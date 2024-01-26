帶來成就感 駐京青年大使 冀投考入境處

現身灣仔教育職業博覽 分享助內地港生經驗 入境事務處於2023年11月開展「入境事務處青年大使」計劃，旨在為香港發掘並培育更多青年人才，入境事務處處長於駐北京辦事處委任8名在北京生活或就業的年輕人成為入境處青年大使的首批成員。在中國政法大學法學院就讀碩士的陳嘉雯是其中一位青年大使，她憑藉個人本身的社交網絡，解答有關護照、身份證等問題，同時亦協助入境事務處向在內地生活的香港學生發放資訊及最新動態。

陳嘉雯曾參加北京舉行的分享會，與其他香港學生分享入境處資訊，例如遺失身份證、或護照過期時，都可以聯絡駐北京辦事處入境事務組取得幫助等實用資訊。她表示，在成為入境處青年大使的過程中，可幫助有需要的港人，有意義兼有成就感，自己有意加入該部門服務市民，由於曾在內地生活、有不少內地朋友，陳現時亦會向朋友介紹不同人才引進計劃，望可藉此向不同地方的人說好香港故事，宣傳香港。

入境事務主任招聘 第二季展開 陳嘉雯與另外四位青年大使由內地返港，有機會參觀位於將軍澳的入境處新總部，陳稱感到十分榮幸，能藉此深入了解入境處未來發展方向。另外，她們亦到了入境處於教育及職業博覽的攤位幫手，攤位除了解答市民問題外，有意加入入境處的市民亦可即場遞交職位申請表。入境處表示，截至2023年12月31日，已聘請約350名人員，並會繼續進行招聘活動。新一輪公開招聘入境事務主任活動將於2024年第二季展開，而公開招聘入境事務助理員活動則會繼續全年進行。為配合本處的人手需求，將會繼續優化招聘程序，挑選合適的人才，為市民和旅客提供優質、高效的服務。

另外，第33屆教育及職業博覽昨日揭幕，一連4日於灣仔會展舉行，雲集17個國家及地區、逾800家機構提供升學、進修及求職資訊，公眾免費入場。公務員事務局局長楊何蓓茵致詞時希望有志服務社會人士投身公務員行列，包括更多部門和職系展開全年招聘、擴大公務員招聘至大學3年級學生等，務求吸納內地或海外就讀的香港學生等不同背景的人士加入公務員團隊。她又提到坊間可能認為公務員的工作刻板和一成不變，但她肯定地指出公務員的工作極具意義及充滿挑戰性。