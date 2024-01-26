油尖沙田嚴打交通違規 發逾2300告票

【本報訊】油尖區執法人員於本周二（23日）及前日，在區內展開代號「融號者」的執法行動，重點打擊違例泊車，巡查共10個位於油麻地及尖沙咀的代客泊車黑點。行動期間，人員向未有遵守交通條例的車輛發出共422張定額罰款通知書，主要針對「阻塞交通」、「非在合法泊車處停泊」及「停泊在設有停車收費錶的泊車位，但該收費錶沒有顯示泊車費用已經繳付」等違例事項。

另外，沙田區由本周一至前日舉行交通日，主力打擊區內沙田市中心、大圍翠田街及馬鞍山鞍駿街一帶造成交通阻塞的車輛。行動中，人員共發出1,852張定額罰款通知書及6張傳票，包括行人不依交通燈號過馬路、不小心駕駛、在行人路上騎踏單車及在泊車處連續停泊超過24小時。

此外，針對有部分電單車車主及司機，拆走車輛登記號碼或行車證，沙田區人員在石門、水泉澳邨及馬鞍山一帶單車徑向30部違例電單車車主發出定額罰款通知書，包括違例泊車及未有展示有效的車輛牌照。