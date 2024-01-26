土地測量服務費 3‧31起加價

【本報訊】政府入不敷支，擬調升多項公共服務費用。發展局近日向立法會提交文件，計劃調整7項土地測量相關服務費用，料於3月31日生效。發展局表示，是次收費的調整對主要服務使用者影響輕微，調整幅度由4.7%至17.4%不等，預計實施後政府每年收入可增加約14萬元。不過，有關收費將由現時只佔收回成本比率的84.6%至95.8%，劃一調高至足以收回全部成本的水平。

提供圖則副本 增達17.4% 上述7項調整收費的服務包括，查閱土地界線記錄、提供圖則副本、於土地測量監督處存放土地界線圖和相應測量記錄圖、註冊為認可土地測量師及認可土地測量師的註冊續期。其中加幅最大的是提供圖則副本的費用，由現行115元的收費增加至135元，增幅達17.4%。

發展局表示，此類收費調整涉及的服務主要使用者為土地測量專業人士或認可土地測量師，政府會根據「用者自付」原則，將各項收費大致訂於足以收回提供服務全部成本的水平。局方又稱是次收費調整只涉及特定行業的服務項目且加幅溫和，對消費物價的影響十分輕微。

《2024年土地測量（費用）（修訂）規例》將於今日刊憲，並於本月31日立法會會議上提交議員省覽，待立法會完成審議後，新收費將3月31日開始生效。