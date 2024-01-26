樓市死寂 社會已有共識 撤辣時機合適

遏炒風不合時宜 糾正勿再遲疑 繼政商界要求政府全面撤銷樓市辣招後，有政黨亦提出同樣要求，更直指辣招已「過時」，同時建議政府重推租置計劃及電費補貼1,000元等。針對會否派發消費券，該政黨指現時財政儲備、政府開支艱難，市民應理解政府沒有條件大幅度派糖，而政府也要和市民共度時艱，想辦法繼續慳錢，又指政府有「認真」記錄全面撤辣的意見，認為政府會好好思考。

政府將於下月底公布新一份財政預算案，有政黨昨提出「振經濟、穩財政、利民生」建議。身兼行政會議成員的議員陳克勤指過去一年香港經濟雖然陸續復甦，但仍然面對大挑戰和不確定因素，因此必須用謹慎考慮財政收支原則，謹慎理財。他建議政府需要全面撤銷樓市辣招，另一議員周浩鼎也指當時辣招抑壓炒風，到今日已不合時宜，因此要將過時辣招撤銷，毋須要再對市民作交易約束。

本港最大航空公司國泰航空頻頻取消航班，議員陳恒鑌指相比疫情前航班，疫情後每月飛少260班機，且國泰人手不夠，連貨運機也取消航班，導致貨運價格飆升，影響航空樞紐地位。

倡重推租置計劃 電費補助 針對北部都會區和交椅洲人工島發展，議員劉國勳指香港建築成本亞洲第一，如果繼續上升，有機會出現「麵粉貴過麵包」，未來基建有不少工程進行，因此需要降低成本，又建議可發債融資，讓市民可用強積金購買項目債券。

議員陳學鋒建議可重推租置計劃，指雖然計劃可能帶來管理問題，但只要做好規則和契約便可解決，預計樓齡20至30年公屋有23萬個單位供應，平均每年賣兩萬個，政府將可在10年間獲得接近1,000億港元收入。至於派糖措施，議員李世榮認為可考慮額外發放半個月公共福利金、電費補助1,000港元津貼。不過會否派消費券問題上，陳克勤指政府未有條件大幅度派糖。

被問到如何鼓勵市民留港消費，陳指香港可透過本地旅遊、服務，用正面方法讓市民留低消費，稱如果「鬥平、價廉物美」，香港未必有優勢，因此可推廣國際城市、美食中心、特色旅遊，認為香港仍有吸引內地遊客來港消費的優勢地方。