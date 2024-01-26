訪港獻技 美斯：我們快來了

【本報訊】阿根廷球星美斯效力的美職聯球隊國際邁亞密下月4日訪港，並會在香港大球場與香港隊進行表演賽。各界期待盛事來臨之際，政府昨日在社交平台上載一段預熱片段，訪問了球隊多名知名人物，包括美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴4名球星的訪問片段，他們紛紛開腔談來港比賽，如「香港，我們快來了」、很榮幸去香港、期待很快可以與球迷見面等。

國際邁亞密會下月4日在香港大球場的作賽，政府向主辦單位提供了1,600萬元撥款，並有其他配套支援；政府及主辦單位也會免費提供1.5萬張2月3日賽前操練門票予基層家庭、青少年運動員及殘疾運動員等，讓他們入場欣賞美斯等球星的風采；主辦單位亦另會舉行特別活動，讓部分球員與香港青年梯隊成員交流。

兩商場高清直播賽事 由於賽事矚目，2月4日當天，奧海城及屯門市廣場將於大電視高清直播《TATLER XFEST 香港：香港隊對國際邁阿密》賽事，讓各位球迷在商場可以盡情感受球賽熾熱氣氛。奧海城更會舉行「睇波派對」，向在場球迷派發打氣物品，兼與球迷大玩有獎遊戲，送出國際邁亞密球衣及其他豐富禮品等。