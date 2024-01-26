文化盛事今公布 麥巴比「香港見」

【本報訊】港府近日催谷盛事經濟。據了解，政府一眾官員與文化藝術盛事委員會將於今日舉行記者會，公布一系列刺激盛事經濟的措施，相信未來會有更多類似去年首次登陸香港，名牌Louis Vuitton初秋男裝時裝秀等大型國際盛事來港舉行，以吸引海外遊客；亦已確定記者會有新世界發展行政總裁兼盛事委員會主席鄭志剛出席，負責預告將會舉行的文化盛事。

料現身名牌時裝騷 鄭志剛日前曾在社交平台的限時動態，上載了與Dior全球大使、法國國腳前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappé）合照，並寫上「香港見」，相信是與已確定將在3月23日本港舉辦的Dior時裝騷有關。

目前已確定及宣布在港舉行的盛事，包括阿根廷球星美斯在陣的國際邁亞密，將於2月4日訪港，並會在香港大球場對陣香港隊，門票更惹來炒風。另外又有首次移師香港的沙特阿美石油團體系列高爾夫球賽香港站、世界場地越野車錦標賽和港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽、世界棍網球U20錦標賽和WBSC棒球5世界盃，亦籌劃於今年首次在香港舉行。