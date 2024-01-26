區區辦盛事落力 倡KPI檢視效益

同期舉行乏協調 補鑊搵旅發局出招 香港18區大搞提升地區經濟的活動，例如日夜都繽紛，而各項盛事紛至沓來，卻缺乏協調，政府亦承認部分盛事堆在同一時期舉行，令經濟效益收窄，考慮由財政司司長領軍統籌各區大搞活動；就爭取盛事在港舉行，政府考慮讓旅發局提供一站式服務，又強調民間力量很重要，形容是「潤滑劑」，更有議員認為政府應為盛事設立關鍵績效指標（KPI），例如要求某些盛事最少可吸引5至10%旅客。

議員陳家珮昨在交流會上表示，如能請到國際巨星來港開演唱會更好，但當局應該「再畀力」積極參與。她又指政府宣傳工夫需要加大力度，稱意見領袖可以吸引成千上萬追隨者，他們發貼較政府宣傳更有效率，雖然旅發局有邀請意見領袖拍片，但只是就打卡點打卡，獲邀的意見領袖集中在內地和東南亞，認為政府可研究邀請歐美意見領袖，幫忙說好香港故事。

邀巨星訪港 靠天時地利 在香港舉辦的盛事陸續有來，議員鄭泳舜指國際七人欖球深受旅客歡迎，疫情前每年可吸引兩萬人來港，他建議政府應該更好結合盛事和旅遊，希望政府可透過旅發局等一起宣傳，並制訂KPI，例如要求某些盛事最少可吸引5至10%旅客、創造多少短期就業機會，方便檢視盛事的經濟效益。他認為每個政策局均可舉辦高峰會、論壇。

政府表明會爭取國際歌星來港，政府有「搭台推廣」的角色，對於邀請世界知名的歌星等，會努力做，但成功與否要天時地利人和。他又指明白到有時不是錢的問題，而是要幫助和便利組織者，認為政府內部要有統籌性協調性的體制，提供一站式服務，初步來看認為旅發局可做到。

針對場地問題，政府同意要加把勁，現在最主要舉辦會議的場地是灣仔會展和博覽館，認為兩個場地「差唔多用到盡」，就此政府也有重建和擴建計劃，相信可提升四成容量。政府亦會考慮在新界、北部都會區舉辦盛事，在北都興建更多表演場地。

日夜都繽紛 指活動吸引 政府指18區由今個月到5月推出「日夜都繽紛」活動題，弘揚中國文化帶動節日氣氛，舉例深水埗以激光及Cosplay為活動，大埔林村則有發光寶牒供市民許願，政府指在地區和盛事之間，希望可以做到主體性、持續性的活動，舉例指新界圍村很吸引，配合現時旅遊方式。軟件上，政府指3月有很多盛事一起舉辦，一年內有某兩季最多盛事，相信統籌協調方面，有高層幫忙處理，可將整體容量和力量發揮得最好。