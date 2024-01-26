內地降準救經濟 港府謀市民荷包開刀

【本報訊】經濟低迷困擾內地及香港，不過，同樣遭受股、樓齊跌打擊的兩地社會氣氛卻大不相同。近日，內地接連釋出刺激措施，先有人民銀行降準、定向降息，後有國家金融監督管理總局推出精準支持內地房地產企業合理融資的方案，令內地股市翻生，港股亦間接受惠。但港人真正的主場，卻沒有紓緩民困的刺激措施，即使不少團體近日提出刺激樓市、振興消費信心的措施，政府仍置若罔聞，任由淡風吹冷人心。

本港已經疫後復常近一年，但各方期望的經濟復甦沒有出現，反而壞消息一個接一個，股、樓跌不停，港人資產貶無下限，加上通脹壓力，不少市民荷包被陰乾，催生北上消費潮。只是，港人北上讓消費「下沉」，卻又令本地中小企業生意減少，經濟進一步被掏空。

叫撤辣推消費券 置若罔聞 不少團體近日提出刺激經濟的措施，如全面撤辣、配對消費券及向個別行業推出針對性扶持措施等，但政府沒見回應。市民聽不到好消息，反而不斷聽到各部門放話要調整公共服務收費，新一年的第一個月未過，市民只聞交通費、泊車費上升，電費亦名減實加，年關在即，垃圾徵費一團糟又弄得市民連大掃除亦膽戰心驚，即使政府已迅速將原定4月1日開徵的時間延至8月1日，但生活壓力未減，怨氣當然也難紓。