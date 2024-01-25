又見丐幫湧港 打擊不力埋禍

自去年初中港全面通關後，內地旅客訪港不如預期踴躍，反而「另類專才」卻大肆湧港掘金！沉寂一時的內地「丐幫」又再湧現，前赴後繼，在旺區「梗有一個喺左近」。保安局昨日回覆立法會質詢，直認過去5年，執法部門共拘捕79人涉嫌非法行乞，當中72%持雙程證，證明香港已成內地另類專才的搵食天堂！

截至去年11月底，執法人員就《簡易程序治罪條例》第26A條、即涉嫌在本港進行行乞活動，5年間共拘捕79人，當中57人持雙程證、18人持香港身份證、3人持中國護照、1人持俄羅斯護照。值得留意的是，相關檢控數字在2021及2022年疫情期間幾乎清零，去年卻一下子飆升，首11個月已有42人被捕，較2019年全年的30人更多。

事實證明，中港恢復正常通關，是丐幫再次湧港的關鍵原因。本報去年亦有報道，持雙程證的殘障丐幫二人組活躍全港多區行乞，包括元朗、大埔、將軍澳以至港島，獲善心爆棚的市民慷慨施捨，估計短短一小時已穩賺過千元；其後更被踢爆，所謂殘障只是假扮，二人「收工」後行動自如，身旁則擺有假手假腳，疑為道具。他們行乞期間雖然曾被執法人員要求出示證件，惟人員看完證件後便揚長離去，並無採取任何拘捕行動，因而被外界質疑執法部門有法不依，執法不嚴，變相鼓勵丐幫湧港。此外，又曾有內地女郎在本港鬧市「賣身葬父」討錢，又有「請食飯黨」、「請搭車黨」肆虐一時，益發令本港治安每況愈下。

丐幫湧港非法行乞，除了欺騙市民善心，更有影響市容、損害旅遊之都形象之嫌。這些乞丐大多衣衫襤褸，匍匐在地，假裝殘障，跟文明整潔、富裕先進沾不上邊。正如立法會議員指出，港府對外宣傳「Hello Hong Kong」吸客，如今卻四處驚現乞丐，嚴重破壞香港形象，持雙程證來港行乞亦明顯違法，促當局提高現時罰則加強阻嚇，執法部門亦應加強檢控殺一儆百，港府更應從源頭堵截，無奈當局對有關意見置若罔聞。

根據相關條例，任何人士在公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，最高可被判罰款2,000元及監禁。但正如前述，這些乞丐短短一小時已穩賺過千元，區區2,000元罰款不痛不癢，何況執法人員往往敷衍塞責，起了縱容效果。丐幫源源不絕，執法人員無能可謂最大原因。其實，法律界人士早已指出，這些人士以雙程證來港，行乞已違反逗留條件，執法人員見狀可即時作出拘捕，只要他們擺出乞討姿態，就有足夠證據檢控，不一定要討到金錢「斷正」才拉人。這些乞丐一旦在港遭檢控，內地有關部門以至本港入境處便有根據不批准他們再次入境本港，可見前線執法人員有法不依，無法在源頭杜絕丐幫。

不管怎麼說，中港關係密切，必然會招來另類罪案，執法部門必須嚴加把關，否則中港矛盾再現，長治久安便無從談起。