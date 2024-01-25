龍七公：為自閹而自豪 有官話無人話

山東廣播電視台台長呂芃，近日躥升為「網紅」，起因是其一番紅彤彤的言論。在短視頻大會上，他自豪地說：「有一點我必須向各位領導們匯報，從來不做跨省的輿論監督，我們從來不看別人的笑話，我們從來不轉播任何灰色地帶的東西，我們只轉發正能量。」赤膽丹心，驚掉大眾下巴。

本來，這幾年媒體生態惡化是不爭的事實，輿論監督空間日趨萎縮，然而，無論是大小官員，還是各級官媒，在口頭上總還要顧忌些許顏面，有起碼一點廉恥之心，禮節性地客套幾句「支持輿論監督」之類的話。想不到呂台長竟直接扯破溫情脈脈的面紗，口沒遮攔地講出了大實話，一語道破天機。

在官僚的價值體系中，「跨省輿論監督」被等同於「看別人的笑話」。這個「別人」，肯定不是外省的老百姓，老百姓巴不得有外部力量來監督；因此，這是官官跨省相護的升級版。按照這個邏輯，山東周邊的省份中，江蘇徐州「鐵鏈女」小花梅，河南村鎮銀行集體爆雷，河北唐山燒烤攤黑社會打人，以及最近遷西縣公檢法一條龍抓捕舉報者，都是「別人的笑話」。

粉飾太平 自欺欺人 在呂台長雲淡風輕的「笑話」中，多少公義被踐踏，多少血淚被漠視。如此荒唐冷血的言論，能說得如此理直氣壯，可謂入腦、入心。在他們心中，只有官話、黨性，卻毫無人話、人性。

筆者敢拿出一文錢打賭，不做跨省輿論監督，肯定也做不到省內輿論監督。既然跨省監督是別人的笑話，那麼省內監督當然是自家的笑話，家醜豈可外揚？於是乎，呂台長們一門心思挖掘、弘揚「正能量」。這只不過是贏麻了、厲害了的「低級紅」和自嗨罷了，粉飾太平，自欺欺人。

真理愈辯愈明，真金不怕火煉。平生不做虧心事，夜半敲門心不驚。若然坐得端、行得正，問心無愧，豈會怕監督呢？愈害怕監督，愈是色厲內荏的體現，再多的套話和謊言，也無法自圓其說。

要說媒體不進行監督，那倒也是冤枉了。跨省監督不敢，跨國監督可是拚命賣力。日本地震，各家電視台天天滾動直播；甘肅地震，卻是一晃而過。河南某報，對美國俄亥俄州列車脫軌起火，連發幾十條微博；而南陽火災致13名學生死亡，卻隻字不提。公信力如何，毋須贅言。

監督是媒體的天職，將醜惡及時曝光於陽光底下，找出問題，才能盡早治病救人，激濁揚清。如果沒有監督，「小花梅」現在依舊被鎖在鐵鏈上，「遷西好人」現在仍在牢獄裏。報紙上愈「髒」，社會才會愈乾淨。相反，如果報紙上乾乾淨淨，那麼社會必定愈來愈髒。如呂芃這樣，興高采烈地揮刀自宮，竟然引為最大成就。這一「笑話」高論，必將成為世界新聞史上的「笑話」。此種昏官尸位素餐，有辱政聲，用人者該給大眾一個交代。