撥亂反正：特朗普的競選搭檔考量

本文見報之時，可能美國共和黨已正式宣布，由前總統特朗普贏得新罕布什爾州的黨內總統候選人初選。新州向來溫和選民較多，被視為美國前駐聯合國大使黑莉挑戰特朗普的最大及最後機會。雖然黑莉揚言即使今次落敗，仍會繼續在餘下州份的初選競選工程，但其實絕大部分選民，包括其大選對手、現任總統拜登，均已認定特朗普將代表共和黨出戰，並將焦點落在其副總統競選搭檔。

黑莉在初選期間多次不留情面地批評特朗普，包括質疑對方患上老人癡呆症，而特朗普亦曾表明不會揀選黑莉出任副手。但政治並無永遠的敵人，例如黑莉在8年前的總統選戰，亦曾在黨內初選中猛烈抨擊對手特朗普，不過，當對方上台後，出乎意料地建議委任她做駐聯合國大使，黑莉不但欣然接受，並一直緊跟特朗普的外交路線，是少數在任內沒有與特朗普鬧翻的高層官員。

自佛羅里達州州長德桑蒂斯宣布退出初選，就有人揣測特朗普會否邀請他擔任副手。德氏的支持度雖不俗，但其政策主張與言行，均與特朗普極為相似，未必有助後者在全國大選中開拓新票源。事實上，其他傳過有望獲特朗普「點燈」的副手人選，大多是有色人種和女性，並且都相對年輕，目的就是希望在形象與票源上補特朗普的不足。

黑莉本身為印度移民後裔（雖然她有意隱藏這一點而被指「漂白」），現年52歲（不算很年輕，但已比特朗普後生了四分之一個世紀），而且是一名母親。再者，兩人對於反移民、反禁槍、反墮胎和「美國優先」等「大是大非」議題，立場其實相當一致，只是處事作風有別。隨着初選塵埃落定，大選逐漸逼近，不排除雙方又會冰釋前嫌，聯手挑戰拜登。