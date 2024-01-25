橫眉冷看：普京要進擊西歐？

西方的專家、政客、媒體往往都愛製造恐慌，世界的末日時鐘，素來被一群歐美國家的學者操弄，如今它被撥至歷來最危險的水平，距離人類毀滅只剩90秒。

近日德國《圖片報》披露的消息更加嚇人，說據一份內部機密文件顯示，依照柏林政府的評估，俄羅斯總統普京可能會趁今年底至明年初，美國大選後總統權力交接的真空期間，發起軍事行動，進一步逼迫北大西洋公約組織，要是弄不好的話，歐洲將會陷入全面戰爭。

歐洲全面戰爭，幾乎就等於世界全面戰爭，普京當真有如此野心，要發動第三次世界大戰？今日的世界無疑是戰雲密布，但只屬於局部戰爭或小規模的軍事衝突，跟世界大戰相比，就連邊也沾不上。普京雖然有雄圖大略，嘗試重振俄羅斯聲勢，但重振聲勢不等於要侵略西歐，更不等於要發動世界大戰。

俄羅斯的實力固然不容小覷，但也不必高估，今日全俄國的經濟總產值，大概只等於中國的廣東省，單靠這樣的斤両，又如何能向西歐發動全面戰爭？況且，西歐有兩個國家擁有核武，分別是英國和法國，再加上美國對北約組織的核保護承諾，俄國一旦對北約開戰，很可能就意味着是核戰。目前世界上還沒有一個政權，可以承受得起打核戰的後果。

對森林生態認識不深的人，或許會以為一隻飢餓的老虎跟一隻飢餓的獵豹相遇，就會鬥個你死我活，但在現實上，兩者反倒能相安無事，因為一旦纏鬥起來，大家都可能會因重傷而死。今日的美國、俄羅斯、西歐和中國四個政治體，就猶如獅、熊、豹、虎四大猛獸在平原上相遇，牠們只是互相怒吼、嚇唬一番，卻不大可能會真打起來的。