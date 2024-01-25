筆下風雲：美國口爽荷包立

中國在非洲的影響力日盛，美國急如熱鍋上的螞蟻。美國國務卿布林肯近期展開西非四國訪問，揚言美國致力深化並加強與非洲各地的夥伴關係。有趣的是，中國外長王毅才剛剛結束非洲之行，前腳剛提起，後腳即到來，說明美國對中國是如何忌憚。

非洲一向被美國視為貧窮落後，從來不入其法眼，特朗普執政期間，甚至以「糞坑」稱呼非洲國家。直到拜登上台，眼看中國在非洲的投資愈來愈多，勢力愈來愈大，不得不急起直追，2022年在華盛頓舉行美國-非洲領導人峰會。儘管非洲多國畀面出席，但要人家不遠千里來到美國出席會議，已見其高高在上的氣燄；何況美國「口爽荷包立」，該次峰會期間，美國支持非洲數碼化轉型的投資金額只有3.5億美元，拜登甚至口誤說成3,500億，弄得白宮要尷尬更正。

再看中國，單是2022年，對非洲新增直接投資額便達到34億美元，比率年年增加，還未計及中國民營企業在當地的基建工程投入金額；此外，中國還向非洲派遣醫療人員，以及建設中非農業發展與減貧示範村等。中國在非洲深耕細作，豈是美國「有事鍾無艷」突然示好可比。

當然，夾在中美角力的縫隙之間，非洲對於同時獲兩國拉攏，左右逢源，自是無任歡迎。然而，從美國出手的時機和規模可見，這位霸主真的今時不同往日。論銀彈攻勢，美國跟中國無法可比；尤其美國老愛以人權說事，過去曾出台《非洲增長與機遇法案》，列明非洲國家必須滿足美國所謂的人權民主標準，才允許部分符合條件的非洲國家零關稅出口產品到美國，擺明搵笨。中國則不將任何政治制度強加於人，不干涉別國內政，和氣生財，哪個更得民心，不言自明。